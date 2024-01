Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in saptamanile urmatoare, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea sa de duminica asupra evoluției razboiului din țara vecina.

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- Ucraina a intensificat atacurile impotriva armatei ruse, a logisticii și a altor ținte importante in zonele posterioare din Ucraina și Rusia ocupate, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din SUA in cea mai recenta evaluare din 12 noiembrie.Cel puțin trei ofițeri ruși au fost uciși…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters.

- Rusia dispune de proiectile de artilerie pentru un inca an de ostilitați active in Ucraina, iar intensificarea angajarii forțelor sale in zonele Avdiivka (regiunea Donețk) și Kupiansk (regiunea Harkov) ar putea indica pregatirea unei noi ofensive, potrivit serviciilor estoniene de informații