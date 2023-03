Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia rușilor de un an, nu mai produce electricitate si acum este doar baza militara pentru trupele ruse, afirma Dmitro Orlov, primarul orasului Enerhodar, potrivit publicației franceze Le Monde, preluata de news.ro . „In acest an de ocupatie, (Rusia)…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Cel putin 461 de copii au murit in razboiul declansat de Rusia in Ucraina la 24 februarie 2022, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent. Au fost raniti 924 de minori, cel mai recent caz fiind cel al unui baiat de 16 ani dn Bahmut. Cel mai mare numar de victime…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Directorul general AIEA, Rafael Grossi, se va deplasa, in aceasta saptamana, la Moscova pentru a discuta despre centrala nucleara Zaporojie, din estul Ucrainei, aflata sub controlul forțelor ruse, anunța adjunctul diplomației de la Moscova, Serghei Riabko

- Ucraina a cerut celor 27 de state membre ale UE sa includa in sanctiuni compania rusa de stat pentru energie nucleara Rosatom, dar Ungaria, care are o centrala nucleara construita de Rusia, pe care intentioneaza sa o extinda impreuna cu Rosatom, se opune acestei idei. Premierul Viktor Orban a reiterat,…