- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Președintele Vladimir Zelensky și-a anulat discursul la briefingul secret planificat in Senatul SUA, deoarece in Ucraina exista un razboi și situația se schimba constant. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apararii al Ucrainei, Rustem Umerov, intr-un interviu pentru Fox News, relateaza RBC-Ucraina.…

- Volodimir Zelenski devine din ce in ce mai autocratic și impinge Ucraina pana la un punct in care nu va mai fi diferita de Rusia, a susținut primarul Kievului, Vitali Klitschko, pentru presa elvețiana 20 Minuten, citat de The Independent.Atacul este unul fara precedent la varful puterii de la Kiev de…

- Forțele ucrainene de aparare aeriana au respins un atac al dronelor rusești, informeaza Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei. „De la ora 20:00, in zona de responsabilitate a comandamentului aerian „Est” din raioanele Dnipro și Krivii Rih, au fost distruse doua drone de tip Shahed- 131/136”, a

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

