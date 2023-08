Stiri pe aceeasi tema

- Țarile de Jos si Danemarca vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a dat asigurari duminica premierul olandez Mark Rutte cu prilejul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriana de langa Eindhoven.

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- UPDATE 6:20 - Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul intregii sale linii de front si "unele succese" in respingerea trupelor Moscovei intr-o parte din sud-estul tarii, unde fortele ucrainene incearca sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, relateaza Reuters.UPDATE 4:00 - Zelenski: Ucraina…

- Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei ruse in tara, a anuntat Ministerul de Interne german ca raspuns la o informatie oferita de ziarul Die Welt.Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Razboi in Ucraina, ziua 502. Trupele ucrainene s-au regrupat și au reluat operațiunile ofensive pe trei direcții importante, arata o analiza a ministerului britanic al Apararii. Luptele se duc in sudul și sud-estul țarii.

- Guvernatorul regiunii Harkov a revenit asupra bilantului atacului rusesc intr-un sat din apropierea orasului cu acelasi nume. Au murit doi oameni, nu patru cum s-a anuntat prima oara. Victimele erau voluntari: un barbat si o femeie. Au fost ucisi de o racheta anti-tanc ghidata.

- Accesul Rusiei la microcipuri și electronice se afla la „aproximativ nivelurile de dinainte de razboi”, deoarece țarile europene continua sa vanda materiale țarilor care revand bunuri Rusiei. SUA au identificat cinci țari care permit eludarea sancțiunilor de catre Rusia.