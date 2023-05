LIVE TEXT Război în Ucraina, 13 mai 2023 - Asalt ucrainean asupra Donețkului: 10 atacuri puternice în ultimele 12 ore Cantitatea scazuta de informații provenite de pe front indica faptul ca startul contraofensivei este tot mai aproape. Kievul estimeaza ca va reuși sa incheie complet razboiul pana in iarna, fiind pregatit sa lupte cat de mult va fi necesar. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de sambata, 13 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE 13 mai, ora 01.00: Bloggerii militari ruși devin o problema pentru Kremlin: Popularitatea si libertatea lor de exprimare deranjeaza autoritatile Inaintea ofensivei ruse in Ucraina, canalul de Telegram… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

