Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters, conform Mediafax.Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri…

- UPDATE 9:15 - Ministrul adjunct al Apararii de la Kiev Hanna Maliar a anun\"at, luni, ca fortele Kievului au recucerit aproape 2 km patrati de teren in ultima saptamana in jurul orasului Bahmut, din est, care a fost capturat de trupele rusesti in luna mai dupa luni de lupte istovitoare, relateaza News.ro.Maliar…

- Statul Major ucrainean a raportat joi, 7 septembrie, noi progrese ale trupelor Kievului in inaintarea lor spre Marea Azov pe linia frontului din provincia sud-estica Zaporojie, precum si noi ”succese partiale” la sud de orasul ocupat Bahmut din provincia Donetk, in estul tarii, informeaza Agerpres.…

- Ucraina a recucerit intr-o saptamana trei kilometri patrati de la fortele ruse in apropiere de Bahmut, in estul ocupat al tarii, in timp ce pe frontul de sud nu a existat nicio "schimbare semnificativa", a declarat luni un ministru adjunct al apararii, potrivit AFP, conform Agerpres."Alti trei kilometri…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters. Hanna Maliar, viceministru al apararii ucrainean, a scrie pe aplicatia Telegram ca saptamana…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters.

- Ucraina a lansat o contraofensiva pentru a recupera porțiuni de teren din estul și sudul Ucrainei capturate de forțele rusești. Aceasta s-a concentrat pe capturarea satelor din sud-est, intr-o campanie de apropiere de Marea Azov și a zonelor din apropierea orașului Bahmut din est, cucerit de forțele…