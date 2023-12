Stiri pe aceeasi tema

- Tancurile israeliene si-au facut drum duminica spre centrul orasului Khan Younis, intr-un nou impuls major in inima celui mai important oras din sudul Fasiei Gaza, transmite Reuters, potrivit news.ro.Locuitorii au spus ca tancurile au ajuns pe drumul principal nord-sud prin mijlocul Khan Younis,…

- Tancurile armatei israeliene se indreapta miercuri spre centrul orașului Khan Younis dupa ce noaptea trecuta aviația israeliana a bombardat zona neincetat pentru a face loc trupelor de la sol.Armata israeliana considera Khan Younis un bastion cheie al Hamas, unde ar putea fi staționați mulți lideri…

- Fortele israeliene au ajuns luni la portile celui mai mare spital din orasul Gaza, Al-Shifa, tinta principala in batalia lor pentru a prelua controlul asupra jumatatii nordice a Fasiei Gaza, in timp ce medicii au declarat ca pacientii, inclusiv nou-nascutii, mor din cauza lipsei de combustibil, relateaza…

- Tancurile israeliene care au avansat luni spre orașul Gaza cu scopul de a taia legaturile intre nordul și sudul enclavei, au fost intampinate de luptatorii Hamas. Guvernul local palestinian spune ca ofensiva a fost respinsa, conform Al Jazeera.The Israeli tanks approaching the outskirts of Gaza City…

- Israelul, atac puternic in Gaza: au intrat cu avioane de vanatoare și drone / au fost bombardate obiective militare HamasArmata israeliana a anuntat ca infanteria sa a intreprins un ''raid tintit in sectorul central al Fasiei Gaza'', cu sprijinul unor "avioane de vanatoare si drone", vizand obiective…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Israelul va evacua orasul Kyriat Shmona, de la frontiera sa cu Liban, aflata sub tensiune inalta de la atacul lansat de Hamas in ziua de 7 octombrie, transmite AFP, citand un comunicat al armatei israeliene. Autoritatile israeliene ‘au anuntat punerea in aplicare a unui plan pentru evacuarea locuitorilor’…

- Forțele de aparare israeliene (IDF) au anunțat crearea unei zone umanitare in sudul Fașiei Gaza, in care va fi furnizat ajutor internațional, dupa zile de negocieri cu Egiptul, SUA și alții pentru a crea o zona sigura pentru locuitorii din Gaza care fug.Forțele de aparare israeliene spun ca palestinienii…