Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea lui Saleh al-Arouri in Beirut este prima lovitura dintr-o campanie de asasinate in strainatate promisa de oficialii israelieni de cateva luni.Ținta a fost aleasa cu grija - unul dintre cei mai importanți lideri Hamas și principala legatura a organizației cu Iranul și cu miliția Hezbollah…

- Mișcarea radicala palestiniana Hamas a anunțat inghețarea negocierilor pentru incetarea focului cu Israelul, dupa asasinarea in Liban a adjunctului șefului mișcarii, Saleh al-Arouri. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la agenția "Xinhua". "I-am informat pe frații din Qatar și Egipt despre…

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru "orice scenariu", la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii islamiste palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Fortele…

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru „orice scenariu”, la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, transmite AFP. „Fortele israeliene sunt intr-o stare…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a afirmat marti ca miscarea sa "nu va fi invinsa niciodata", dupa moartea adjunctului sau, Saleh al-Arouri, intr-un atac aerian in suburbiile sudice ale Beirutului, atribuit Israelului, noteaza AFP. Autoritațile militare"O miscare ai carei lideri si fondatori cad martiri…

- Premierul libanez Najib Mikati a denuntat drept „o crima” atacul israelian de la periferia Beirutului, care a dus la moartea lui Saleh al-Arouri, numarul doi in biroul politic al organizatiei palestiniene Hamas, transmite News.ro.

- Premierul libanez Najib Mikati a denuntat drept "o crima" atacul israelian de la periferia Beirutului, care a dus la moartea lui Saleh al-Arouri, numarul 2 in biroul politic al organizatiei palestiniene Hamas. El a afirmat ca "aceasta noua crima israeliana are ca scop sa antreneze Libanul intr-o noua…

- Adjunctul liderului Hamas in strainatate Saleh al-Arouri a fost ucis intr-o lovitura israeliana in suburbia Dahiyeh din Beirut, relateaza publicația al-Mayadeen, legata de Hezbollah, potrivit Times of Israel.