STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de miercuri, 18 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 18 octombrie, ora 01.30: Razboiul din Israel provoaca o unda de șoc in economie: aurul se scumpește pe bursa de la o sesiune la alta

Cotațiile contractelor de aur din decembrie pe bursa Comex din New York pana la ora 17:39, au crescut cu 0,22%, pana la 1938,5 dolari pe uncie.

In ultimele cinci sesiuni, prețul aurului a crescut cu 3,4%, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.

