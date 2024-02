Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial israelian spune pentru CNN ca „nicio posibilitate” ca Israelul sa accepte propunerea Hamas de incetare a focului.Cererile Hamas includ o incetare a focului de patru luni și jumatate și o eventuala incheiere a razboiului, precum și eliberarea a sute de teroriști din inchisorile israeliene.…

- Hamas vrea sa negocieze o „incetare completa a focului” cu Israelul in Fasia Gaza inainte de orice acord, nu doar un „armistitiu temporar”, a declarat luni un inalt oficial al miscarii islamiste palestiniene. Un proiect de acord a fost intocmit de țarile care s-au implicat in medierea conflictului -…

- Reuniunea desfașurata ieri la Paris intre responsabili americani, egipteni, qatarezi și israelieni asupra unei incetari a focului in Fașia Gaza a fost una "constructiva", a anunțat biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. El a precizat insa ca persista diferende intre parți, informeaza Rador…

- Egiptul anunta ca a inaintat o propunere pentru a pune capat conflictului dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza, care include trei etape, care se incheie cu o incetare a focului. Acum așteapta raspunsuri cu privire la plan. Surse egiptene de securitate au declarat ca propunerea include o incetare a…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta, in format „live text”, principalele știri legate de razboi, pe parcursul zilei de 19 decembrie:Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, va c[l[tori azi in Egipt pentru discutii privind incetarea focului in Fasia Gaza si un schimb de prizonieri palestinieni cu Israelul, a declarat…

- Israelul a primit numele mai multor ostatici care ar putea fi eliberați miercuri din Gaza, a declarat pentru BBC purtatorul de cuvant al premierului Benjamin Netanyahu, Tal Heinrich. „Am primit lista, notificam familiile persoanelor care apar pe lista și toate celelalte familii ale ostaticilor care…

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat marti „extraordinar de multumit'' de apropiata eliberare de ostatici rapiti pe 7 octombrie in Israel de militanti Hamas, in urma unui acord caruia Israelul i-a dat unda verde miercuri, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat duminica, la o dezbatere, ca se opune unei incetari "imediate" a focului in Fasia Gaza, in conditiile in care apelurile pentru o astfel de incetare a focului au crescut in intreaga lume in urma bombardamentelor armatei israeliene, conform Agerpres.''Recunosc…