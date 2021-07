Live Stream Online Italia – Spania. Vezi meciul din semifinalele Campionatului European 2020

Italia si Spania se infrunta marti (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor fi adversare pentru a patra oara consecutiv la un turneu final al Campionatului European. Semifinalele EURO 2020 sunt transmise pe PRO TV și online pe Voyo.ro . Selectionerul Roberto Mancini i-a folosit pe 25 dintre cei 26 de jucatori pe care ii are la dispozitie la EURO 2020, exceptia fiind portarul Alex Meret. Italia l-a pierdut pe fundasul stanga Leonardo Spinazzola, accidentat grav, astfel ca in flancul stang va fi titularizat Emerson Palmieri. Spania este echipa cu cele mai multe…