Stiri pe aceeasi tema

- Posibile masuri temporare „pentru limitarea raspandirii variantei Omicron” Alexandru Rafila. Foto: 163073 Realizator: La aceasta ora, la Palatul Victoria, este programata sa înceapa întâlnirea premierului Nicolae Ciuca cu principalii responsabili în gestionarea pandemiei…

- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica dimineața o ședința cu ministrul Sanatații și șeful DSU, dupa ce primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania. La ședința va participa și șefa Centrului pentru controlul bolilor transmisibile. „Nicio clipa nu trebuie…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica o intalnire cu ministrul Sanatații și cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența și ai Centrului de Control al Bolilor Transmisibile,...

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, la ora 17:30, o sedinta de lucru cu responsabilii guvernamentali privind gestionarea epidemiei de COVID-19, anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, la sedinta participa premierul Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii, Attila-Zoltan…