Diseara, de la ora 20.30, va avea loc marea finala a „Romanii au Talent” 2024. Spectacolul care ține romanii in fața televizoarelor de luni bune in fiecare vineri, aduce in fața telespectatorilor Pro TV pe cei care au demonstrat publicului ca merita sa primeasca marele premiu de 120.000 de euro. Finaliștii sunt: Ana Nuța, Anastasia Beaumont, Ansamblul Hecenii , Calisthenics Romania, Cristian Ciaușu, Dora Debreczeni , Eduard Anghelescu, Emanuel Barica, Karlos Tanasuca, VAN și satmareanca Villia . Concurenții sunt nerabdatori sa urce din nou pe scena talentului, in cea mai importanta seara din acest…