Romania va dezvolta in curand o stațiune de interes național in zona Padina-Peștera. Cu o investiție de aproximativ 80 de milioane de euro, aceasta inițiativa promite sa transforme locația intr-o noua destinație de atracție pentru turiști. Stațiunea va avea doua partii de schi și o baza de agrement Romania va contura o noua stațiune turistica […] The post Apare o noua stațiune de interes național in Romania. A fost declarata prin Hotarare de Guvern appeared first on Puterea.ro .