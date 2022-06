Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- Generalul Aleksandr Dvornikov, intitulat „Calaul din Siria”, a primit termen pana pe 10 iunie sa preia controlul asupra orasului Severodonetk sau sa blocheze definitiv ruta logistica Lisiciansk-Bahmut, declara liderul administratiei militare din Lugansk, relateaza CNN. Soarta orasului Severodonetk a…

- Rusii au pierdut teren in Severodonetk, oras-cheie in estul Ucrainei si epicentrul unor lupte grele pentru controlul Donbasului, a anuntat duminica guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. ‘Am inregistrat cateva succese…

- In timp ce la Bruxelles ”cei 27” au ajuns la un acord privind embargoul asupra petrolului rus, relateaza corespondenții agențiilor de presa, Moscova iși impinge pionii in Ucraina, focalizandu-se acum pe Severodonetk și imprejurimi. Marți seara, autoritațile ucrainene recunoșteau ca trupele ucrainene…

- Armata rusa a primit termen de la președintele rus Vladimir Putin sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Luhansk la 1 iunie si la cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat intregul bazin carbonifer Donbas sa fie cucerit in prima zi din iulie, potrivit unui raport al serviciilor…

- La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul Ucrainei in timp ce forțele terestre incearca sa incercuiasca ultimele redute ucrainene din regiunea Lugansk, care este aproape complet cucerita. Una din ținte, orașul Severodonețk, este bombardat de ruși 24 de ore din 24,…

- "Fiecare intarziere legata de arme, fiecare intarziere politica este o permisiune pentru Rusia sa ia vietile ucrainenilor. Asa interpreteaza Rusia. Nu acesta ar trebui sa fie cazul in realitate", a spus duminica noapte Zelenski in discursul sau zilnic.Experti militari cred ca Ucraina va avea nevoie…