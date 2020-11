LIVE Președintele conduce ședința de guvern: Sunt necesare măsuri mai ferme. Circulația pe timpul nopții, restricționată Președintele Klaus Iohannis conduce ședința de Guvern din aceasta seara. Șeful statului spune, in contextul creșterii uriase a cazurilor de Covid-19, ca sunt necesare masuri mai ferme, fiindca cele care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. „Mulțumesc pentru invitație. Ma bucur sa va revad pe toți aici. Aceasta bucurie este umbrita de evoluția pandemiei de la noi și cred ca suntem pe buna dreptate cu toții ingrijorați. Am avut azi aproape 10 mii de cazuri noi și mulți, prea mulți care au decedat și trebuie sa fim foarte realiști. Sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme pentru a controla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi seara, la ședința de Guvern, in cadrul careia a declarat ca sunt necesare masuri mai ferme pentru a tine sub control pandemia de COVID-19. „Sunt necesare masuri ferme, mai ferme, pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au luat pana acum nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19, subliniind ca cele care au fost luate pana in prezent nu mai sunt suficiente. "Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi…

- Noi restricții in Romania: masca obligatorie, toate școlile in online, magazine inchise dupa ora 21:00, circulația restricționata pe timpul nopții Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care a participat, noi restricții in Romania pentru a lupta cu pandemia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care participa, noi restricții in Romania pentru combaterea pandmeiei de coronavirus: școlile sa treaca toate in online, angajații și din public și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la sedinta de Guvern, ca sunt necesare masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei, printre acestea numarandu-se restricționarea circulației pe timp de noapte și trecerea școlilor in online. Declarațiile președintelui Iohannis la inceputul ședinței…

- Președintele Iohannis: Angajații și din public, și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil; Magazinele trebuie inchise seara, la ora 9; Circulația pe timpul nopții trebuie restricționata; Petrecerile publice și private, targurile și piețele trebuie interzise; Portul maștii trebuie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a participat azi la ședința de Guvern, și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise. Totodata, școlile vor trece toate in online. ”Masurile care s-au luat pana…

- Klaus Iohannis a prezidat in aceasta seara ședința de guvern. Acesta a declarat faptul ca masurile care sunt acum in vigoare nu mai sunt suficiente pentru a putea sa stopam raspandirea noului coronavirus. Astfel, incepand de luni, conform Premierului Ludovic Orban și Președintelui Klaus Iohannis, lucrurile…