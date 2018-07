LIVE. Eveniment aniversar: Municipiile Constanta si Brest, din Franta, 25 de ani de infratire (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata noapte, la petrecerea de la Neptun a tinerilor social-democrati, care incheie editia a doua a Scolii Politice de vara a TSD. Seful Executivului a ajuns la petrecere, care s-a desfasurat la un club aflat pe plaja din Neptun, putin dupa miezul noptii, insotita…

- Pentru primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, primii doi ani de mandat au stat sub deviza "Nu pot, nu vreau si nu mi asumldquo;, sustin liberalii constanteni. "laquo;Nu potraquo; a fost laitmotivul celor doi ani de mandat marca Decebal Fagadau, timp in care actualul primar nu a putut in mod…

- Președintele organizației municipale a PSD Constanța, primarul Decebal Fagadau, dezaproba postarea de pe Facebook a organizației județene a partidului in care Simona Halep este “huiduita de circa 20.000 de „fani” pe Arena Naționala”. Edilul constanțean solicita ștergerea postarii, cerand scuze Simonei…

- Cei doi ani scursi de la alegerile locale din iunie 2016 vor fi sarbatoriti diferit de fiecare partid. PSD are de gand sa organizeze un miting, cel mai mare miting al unui partid de stanga care s-a vazut in Romania. PNL pregateste o motiune de cenzura care ar putea avea succes cu conditia sa fie votata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat joi un apel la o 'detensionare' intre Israel si Iran dupa recrudescenta brusca a tensiunilor intre cele doua tari in teatrul de conflict sirian, a indicat Palatul Elysee, citat de France Presse. Seful statului 'cheama la detensionare',…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca reprezentantii Administratiei Prezidentiale i-au cerut sa plece din zona in care se aflau ministrii si au trimis-o intr-o zona in care a ramas izolata, astfel incat presedintele sa nu dea mana cu ea in cadrul receptiei de la Palatul…

- Presedintele PMP Constanta, Claudiu Iorga Palaz, a depus in data de 18.04.2018, sub nr. 10.684, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, o nota de informare prin care solicita sa se dispuna sistarea demolarii unui imobil al Consiliului Judetean, avand in vedere faptul ca din…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, alaturi de prefectul judetului Constanta, Ioan Albu si de presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a primit astazi, 18 aprilie 2018, vizita Excelentei Sale Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania si a lui…