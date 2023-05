Stiri pe aceeasi tema

- Romanian Fashion Weekdeschide weekend-ul frumusetii la Iasi, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti. Nu mai putin de 50 de show-uri de moda, zeci de designeri tineri si consacrati, sute de modele vor asigura spectacolul pe impresionantul…

- Concursul National de Interpretare „Eduard Caudella", editia a VII-a, are loc la Iasi, in perioada 18-20 mai 2023. Competitia se adreseaza studentilor si masteranzilor din institutiile de invatamant superior de arta din tara, de la sectiunile pian, suflatori, percutie si muzica de camera. Deschiderea…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, invita publicul la Recitalul „Vissi d’Arte”, sustinut de tineri artiști ieșeni, joi, 18 mai 2023, de la ora 15.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu”. Evenimentul muzical, organizat…

- In perioada 3 aprilie pana in 15 decembrie a.c., Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași desfașoara un proiect amplu din fondurile de dezvoltare instituționala (CNFIS-FDI-2023-F-0112), denumit Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate, director proiect lector univ. dr. Andrei Enoiu-Panzariu,…

- Organizatorii Romanian Fashion Week anunta o parte dintre surprizele editiei din acest an, care va fi gazduita de gradina Palas din Iasi, in perioada 26 – 28 mai. Festivalul de moda va aduce in capitala Moldovei creatiile unui numar record de designeri consacrati si emergenti. In cadrul celor 50 de…

- Este unul dintre cei mai cunoscuți cineaști ai acestui spațiu cultural. Relația sa cu filmul trebuie sa fie privita atat prin obiectivul artei, cat și prin cel al spiritului pedagogic. Regizor, scenarist și critic de film, universitar, scriitor și președinte al Uniunii Cineaștilor din Romania (UCIN),…

- Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii culte, va putea fi ascultat la Iasi pe frecventa 95.4 FM, incepand de miercuri, 22 martie, de la ora 19:00. Pentru a sarbatori alaturi de ieseni, Radio Romania Muzical a pregatit, alaturi de principalele institutii muzicale iesene, un festival…

- Intre 7 și 21 martie, la Art Machine, automatul de tip vending machine inițiat de gruparea artistica Pastila Roz și amplasat in București, in Carturești Parklake, este disponibila colecția „Feminin” , in care 6 artiste talentate reprezentate de doua galerii de arta ale Bucureștiului, Celula de Arta…