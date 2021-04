Stiri pe aceeasi tema

- 09:04 Subiectul 14 a fost exclus de pe ordinea de zi. CSM a aprobat includerea pe ordinea de zi a cererii de suspendarea din funcție a judecatoarei Olesea Țurcan in legatura cu concediu.Subiectele privind desemnarea caștigatorilor la mai multe instanțe, Curți de Apel din țara au fost excluse de pe ordinea…

- Consiliul Suprem de Securitate se va intruni maine in ședința, iar exportul graului din rezervele de stat va fi unul din subiectele abordate. Anunțul a fost facut de catre vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari.

- Curtea Constituționala examineaza astazi mai multe sesizari privind activitatea farmaceutica, depuse de catre mai mulți deputați din diferite fracțiuni parlamentare. Ședința incepe de la ora 10:00.

- Membrii CSM s-au intrunit in ședința. Pe ordinea de zi a ședinței de astazi figureaza mai multe subiecte printre care și cel cu privire la sesizarea Curții Constituționale, referitor la demararea procedurii de numire in funcție a unui judecator la Curtea Constitutionala.

- Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a incadrat in termenul de numire a noului judecator constituțional, fiind a treiasaptamina de cind nu se convoaca in ședința. Dupa ce ședința din 2 februarie a fost contramandata, altele nu au fost anunțate. CSM se convoaca in ședințe ordinare in zilele de marți.…

- Consiliului Superior al Procurorilor se intrunește in ședința, astazi, 28 ianuarie. Pe ordinea de zi se regasesc opt subiecte, printre care și Proiectul prioritaților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2021.

- Curtea de Apel va examina astazi recursul procurorilor in cazul sefului suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Asta dupa ce saptamana trecuta, magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul in sectorul Ciocana, au refuzat sa il plaseze in arest pe acesta.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie 2020, catre Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.