Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii rusi au formulat, joi, acuzatii impotriva lui Liubov Sobol, o aliata a disidentului Aleksei Navalnii, in cadrul actiunilor indreptate impotriva opozitiei ruse, informeaza agentia Reuters potrivit Mediafax. Liubov Sobol este acuzata de tentativa de intrare cu forta intr-un apartament.…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Omul de afaceri rus Arkady Rotenberg a declarat sâmbata ca deține un imens palat în sudul Rusiei, pe care criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi l-a legat de președintele Vladimir Putin, relateaza Reuters.Navalnîi și fundația sa anticorupție au publicat un videoclip în…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii au fost chemati sa se reuneasca duminica, 31 ianuarie, in fata cartierului general al Serviciului Federal de Securitate (FSB/ex-KGB/) din piata Lubianka din centrul Moscovei pentru a cere eliberarea opozantului rus intr-un al doilea weekend de proteste, relateaza…

- Liubov Sobol, o colaboratoare apropiata a liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnîi, a fost retinuta joi, la Moscova, sub acuzatia de instigare la organizarea de proteste ilegale. Liubov Sobol "a fost retinuta pentru ca a facut apeluri la organizarea de manifestatii neautorizate", a…

- Autoritatile ruse au anuntat, marti seara, lansarea unei noi anchete pentru fraude in cazul disidentului Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa un atac neurotoxic, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comitetul rus pentru Investigatii a anuntat initierea unei anchete privind…

- O ancheta pentru "frauda pe scara larga" a fost deschisa in Rusia impotriva opozantului Aleksei Navalnii, in convalescenta in strainatate dupa presupusa lui otravire, au anuntat marti autoritatile de la Moscova, disidentul denuntand o "isterie" a Kremlinului, noteaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii afirma ca l-a sunat, prezentandu-se drept oficial rus, pe unul dintre presupusii agenti implicati in atacul asupra sa produs in august, iar acesta i-a oferit detalii despre comiterea operatiunii, conform site-ului de investigatii Bellingcat. Postul CNN si site-ul…