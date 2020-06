Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Universitații din București va intra intr-un amplu proces de consolidare și restaurare. Investiția se ridica la suma de peste 445 milioane de lei și se va derula pe parcursul a 60 de luni, conform unui comunicat al Universitații București.Guvernul a aprobat, in ședința de joi, hotararea…

- Compania lituaniana Apex Alliance Hotel Management, care administreaza in Bucuresti doua hoteluri Hilton si unul Courtyard by Marriott, a anuntat miercuri ca vor redeschide vineri, 5 iunie, cele doua hoteluri Hilton pe care le administreaza in Bucuresti, Hilton Garden Inn Bucharest

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și compania IULIUS propun un proiect amplu de dezvoltare pentru țara, reprezentativ la nivel internațional. Bazat pe un concept mixed – use unic, care imbina atracții artistice, culturale și sociale cu funcțiuni de susținere antreprenoriala, proiectul presupune…

- Compania lituaniana Apex Alliance Hotel Management, care administreaza in Bucuresti doua hoteluri Hilton si unul Courtyard by Marriott, a anuntat vineri ca se pregateste de redeschidere cu masuri sporite de siguranta, intre care proceduri avansate pentru dezinfectarea spatiilor, intervale mari de…

- Cele trei hoteluri dezvoltate și administrate de Apex Alliance Hotel Management in București - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport și Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca – vor fi gata sa iși intampine turiștii prin implementarea unor masuri semnificativ sporite de siguranța,…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom S.A. a aprobat luni distribuirea de dividende in valoare bruta de aproximativ 1,76 miliarde de lei pentru anul financiar 2019, informeaza compania. Aproximativ 362 milioane de lei vor merge catre statul roman, care deține, prin Ministerul Economiei,…

- Casa cu ferestre venetiene din Bucuresti, constructie in stil Neoromanesc din 1912, scoasa la vanzare. Prețul de pornire Casa cu ferestre venetiene din Bucuresti, constructie in stil Neoromanesc, este scoasa la vanzare prin Artmark Historical Estate. Aflat pe strada Leon Vodă (zona Unirii), imobilul…

- Europa este preocupata de locurile de munca si Comisia Europeana a anunțat ca lucreaza la o propunere de lucru cu program redus, sprijinita de stat, care sa ii ajute pe oameni sa iși pastreze locurile de munca pe perioada crizei. Modelul este inspirat de o schema de ajutor folosita in Germania in perioadele…