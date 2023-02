Lituania vrea să construiască bariere antitanc la granița cu Belarus Totul vine dupa ce conflictul din Ucraina a escaladat, iar șeful Apararii dorește sa faca aceasta propunere in cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru Securitate Naționala.In cadrul reuniunii se va analiza și daca țara ar trebui sa adopte o lege speciala care sa stabileasca masuri de siguranța. Scopul acestor masuri este considerat unul eficient pentru a opri mobilitatea forțelor de ocupație sa patrunda in țara.Rozpoczelismy prewencyjna rozbudowe zabezpieczen na granicy z Rosja i Bialorusia. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia sa juz rozmieszczane na granicy… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

