- In decretul semnat de catre presedintele Nauseda se arata ca rusii au fost gratiati in virtutea unei noi legi cu privire la schimburi de spioni. Contactata in acest sens, presedintia lituaniana a refuzat sa comenteze. ”Vom raspunde la intrebari foarte curand”, a declarat un purtator de cuvant…

- Lituania, Norvegia și Rusia au facut un schimb de persoane condamnate pentru spionaj, a anunțat vineri șeful serviciilor lituaniene de informații, Darius Jauniskis, citat de AFP."Vineri dimineața, operațiunea de schimb a fost efectuata cu succes. Cetațenii lituanieni Jevgenij Mataitis și…

