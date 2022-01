Lituania le plătește 1.000 de euro migranților ilegali să se întoarcă în Orientul Mijlociu Cel mai mare grup de migranți din Irak care a reușit sa treaca granița dintre Belarus și Lituania în timpul crizei instrumentate de regimul lui Alexandr Lukașenko s-a întors la Bagdad dupa ce autoritațile de la Vilnius le-au platit 1.000 de euro pentru a se întoarce acasa, relateaza Euronews.



Potrivit ministerului lituanian de interne, toți migranții s-au întors voluntar în Irak.



&"Estimam cât ne costa fiecare migrant. Costul de baza a ținerii unui migrant este de 11.000 de euro pe an. Este evident mult mai profitabil pentru noi sa oferim un stimulent,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

