Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, va fi convocat pentru a oferi explicații dupa ce Republica Moldova a ramas fara curent electric din cauza bombardamentelor Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei. Anunțul a fost facut de MAEIE.

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita oficiala in Letonia, care va fi urmata joi de o vizita oficiala in Lituania si de participarea, in data de 25 noiembrie, la Kaunas, la simpozionul international The Idea of Europe si la reuniunea sefilor de stat din Lituania, Letonia, Polonia si Romania,…

- Parlamentul European a fost mereu solidar cu Republica Moldova, a declarat președintele Forului legislativ al UE, Roberta Metsola, astazi la Chișinau. Oficialul european a susținut un discurs la tribuna centrala a Parlamentului de la Chișinau, precizind ca autoritațile UE vor acorda sprijin R.Moldova…

- Serviciul de presa al Parlamentului European confirma vizita in Republica Moldova a Robertei Metsola. Oficialul european se va intalni cu Maia Sandu, dupa care va susține o conferința de presa comuna. De asemenea, Roberta Metsola va ține un discurs in cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, se…

- Astazi, la Chișinau a fost semnat acordul de tranzit a gazelor naturale spre R. Moldova, prin conductele de pe teritoriul Bulgariei. Documentul a fost semnat de catre Energocom și Bulgartransgaz in urma discuțiilor purtate de președintele Maia Sandu și președintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev,…

- „Noi, președinții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Muntenegrului, Macedoniei de Nord, Poloniei, Romaniei, Slovaciei și Ungariei, condamnam bombardamentele in masa ale orașelor ucrainene efectuate recent de Rusia, care constituie crime de razboi in conformitate cu dreptul internațional”,…

- Președinții Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului, Poloniei, Romaniei și Slovaciei au semnat o declarație in acest sens. „Nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodata incercarile Rusiei de a anexa niciun teritoriu ucrainean.

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de alti presedinti ai unor state membre NATO din Europa Centrala si de Est, a semnat o declaratie comuna prin care isi reitereaza sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, informeaza duminica Administratia Prezidentiala. „Noi, presedinti…