Lituania cere UE sancţionarea companiilor aeriene care efectuează zboruri la Minsk Lituania a cerut Uniunii Europene sa-si închida spatiul aerian pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri la Minsk, în lumina afluxului continuu de migranti ilegali dinspre Belarus.



Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a declarat marti ca a avansat ideea în întâlnirea cu omologii sai de luni de la Luxemburg, relateaza DPA și Agerpres.



Alte state UE care au de furca cu migratia ilegala, inclusiv Germania, au salutat sugestia, a spus el, potrivit agentiei de stiri BNS.



Autoritatile de la Vilnius îl acuza pe liderul

