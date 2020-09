Stiri pe aceeasi tema

- Septembrie incepe cu temperaturi de vara! Toamna calendaristica incepe in Romania cu temperaturi ridicate, conform estimarilor meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani. Va fi foarte cald in prima jumatate a lui septembrie, mai ales in est și in sud-est, iar spre sfarșitul lunii valorile termice…

- Romanii care aleg sa-si petreaca vacanta in extrasezon pot profita de programul „Litoralul pentru toti“ . In luna septembrie se vor putea caza cu tarife reduse, care incep de la 45 de lei pe noapte. ...

- Guvernul italian a formalizat prelungirea starii de urgenta pana pe 15 octombrie pentru a gestiona pandemia de COVID-19, dupa ce a obtinut sprijinul parlamentului, dar fara sustinerea opozitiei de dreapta, relateaza joi agentia EFE.

- Preturile la pachetele turistice all inclusive pe litoralul din Bulgaria vor fi reduse pana la jumatate fata de nivelul actual, potrivit unui comunicat remis luni de o agentie romaneasca de turism. Astfel, in Albena, cazarea la un hotel de 3 stele cu varianta all inclusive costa in prezent 50 de euro…

- Anisie a afirmat, la Digi 24, ca au fost analizate toate modalitatile in care ar putea fi redeschise unitatile de invatamant din toamna, iar toate scenariile tin cont de recomandarile Ministerului Sanatatii, transmite Hotnews.ro. „Cel mai bun scenariu va fi acela in care elevii, unii vor fi la scoala…

- Oceanologii, biologii marini si ecologistii sunt in alerta de cateva zile, fiind convinsi ca in apa Marii Negre au aparut sirenele, acele fapturi mitologice pe jumatate femeie si pe jumatate (cea de jos) peste. Ei banuiesc ca o asemenea faptura a fost capturata de niste pescari, care au vandut-o unui…

- RESITA – Aproape jumatate din lucrarile ce cuprind piata centrala a Resitei au fost finalizate. Cate din santierele deschise in oras vor fi gata pana la alegerile din toamna? „Centrul Civic si cele sase strazi din Lunca se vor finaliza cu siguranta, spune primarul Ioan Popa. «Traian Lalescu» va fi gata…