- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat, azi, lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin din aceste state sau zone se instituie masura carantinei timp de 14 zile. 30 de state sunt incluse pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat:…

- Anexa Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 50 din 26.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) Stat Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* Andorra 1761.7 Vatican 1717.8…

- Evoluția pandemiei de Covid-19 provoaca acum o ”ingrijorare profunda” in 23 de state europene, printre care și in Romania, a anunțat vineri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care cere o acțiune cat mai rapida, scrie Hotnews.Potrivit ultimelor date, țarile ale caror rate sau trenduri…

- Joi noaptea, la ora 24.00, a expirat termenul de inscriere pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Mai puțin de 40.000 de romani din diaspora au optat pentru aceasta varianta. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate deja in vigoare. Potrivit unui comunicat al MAE, noile masuri se aplica de…

- 32 de țari sunt incluse pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, anunțata marți seara de autoritați. Printre acestea se regasesc Stale Unite, Spania, Franța sau Marea Britanie, anunța MEDIAFAX.Potrivit autoritaților, lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora 00.00.…

- Prima jumatate din 2020 a fost una record pentru mașinile 100% electrice, atât în întreaga Uniune Europeana, cât și în România, chiar daca piața de la noi este înca minuscula. Austria, Polonia și Cehia sunt cele mai mari piețe din regiune pentru mașinile electrice,…

- Comisia Europeana: Romania este al doilea cel mai mare producator de gaze naturale din UE, dupa Olanda. Producția la nivel european a scazut cu 23% Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze…