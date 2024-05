Infractorul Dumitru Buzatu devine model pentru olimpicii vasluieni! Un gest aparent binevoitor se transforma intr-un caz flagrant de promovare a unui personaj controversat și dubios. Olimpiada Naționala de Matematica gazduita de județul Vaslui, un eveniment de prestigiu și relevanța in lumea educației, a devenit terenul unei promovari incredibile pentru un inculpat: Dumitru Buzatu. In mod normal, un astfel de eveniment ar trebui sa […] The post Infractorul Dumitru Buzatu devine model pentru olimpicii vasluieni! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

