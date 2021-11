Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 18 țari din afara UE au aderat la sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID. Certificatele COVID eliberate in aceste 18 țari sunt acceptate in UE in aceleași condiții ca certificatul…

- Certificatul digital se valideaza doar dupa 10 zile de la vaccinarea cu schema completa, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Precizarile vin dupa ce mai mulți oameni au intrebat de ce nu-și pot scoate certificatul verde imediat dupa…

- Proprietarii de restaurant, bar sau sala de evenimente, intr-o localitate cu o incidența de peste 3 la mie a cazurilor de COVID-19, au obligația ca la intrarea in locație sa verifice certificatele digitale verzi COVID ale clienților. In acest sens a fost publicata aplicația Check DCC. Conform Comitetului…

