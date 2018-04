Lista spectacolelor programate vineri la Festivalul Shakespeare

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de joi, 26 aprilie, al Festivalului Shakespeare: ora 14:00 Piața W. Shakespeare SHAKESPEARE STREET 26 spectacol prezentat de compania OKaua coordonare: Dana Bartzer, Dan Creimerman, Andu Guinea ora 18:00 Universitatea din Craiova (parcare) VISUL UNEI NOPTI DE VARA Festivalul ...

- Programul spectacolelor programate astazi la Festivalul Shakespeare: MIERCURI, 25 APRILIE ora 11:00 Piața W. Shakespeare SHAKESPEARE STREET 26 spectacol prezentat de compania OKaua coordonare: Dana Bartzer, Dan Creimerman, Andu Guinea ora 14:00 Piața W. Shakespeare SHAKESPEARE STREET 26 spectacol prezentat…

- Miercuri seara, in cadrul ceremoniei Food Truck Society Awards, au fost premiate cele mai bune food truck-uri romanești. Au urcat pe scena alaturi de comediantul Claudiu Teohari (Teo) antreprenori din industria culinara, principalii organizatori de evenimente, cei mai experimentați și mai populari operatori…

- Guvernul a decis introducerea a 16 molecule pe lista medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiaza asigurații la sanatate. Sunt, de exemplu, terapii pentru pacienții incluși in programul național de oncologie.

- In data de 21 februarie 2018, USH Pro Business a organizat evenimentul ” Potențialul pieței irlandeze pentru exportatorii vinurilor romanești”, eveniment la care au participat atat producatori de vinuri cat și specialiști in domeniul vie – vin. In cadrul seminarului s-a discutat despre atractivitatea…

- Consiliul Judetean Alba a bugetat programul de lucrari pe drumuri si poduri pe acest an. Sunt amintite continuari de lucrari deja incepute, in acest sens fiind alocata suma de 10.989.930 lei, lucrari noi in valoare de 280.000 lei, dar si documentatii tehnice de proiectare, cu cheltuieli de 638.730 lei.…

- caștigand peste 200 MW la prima licitație din țara Enel X, noua divizie de servicii energetice avansate a grupului Enel , a caștigat, prin intermediul subsidiarei sale americane EnerNOC, Inc, companie specializata in soluții de echilibrare a rețelei prin gestionarea consumului, o capacitate de 217…

- NEWS ALERT Simona Halep, internata. Ce spun medicii despre starea sa Jucatoarea Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata…