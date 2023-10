Lista scurtă pentru șefia ASF. Cum se fac jocurile pe ultima sută de metri Bataie mare pentru funcția de președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF) sau daca nu macar pentru un post in cadrul instituției. Cum numarul locurilor disponibile este mic, iar concurența mare, este lesne de ințeles ce lupte se dau pentru a prinde un loc calduț la instituția cu cele mai mari salarii din Romania. Odata ce s-a aflat ca Liviu Voinea nu va ajunge președinte al ASF, ci va merge la BM, unde va prelua, de la 1 noiembrie, funcția de director executiv la Banca Mondiala din partea Romaniei, lupta pentru ASF s-a redeschis. Procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada iulie-septembrie 2023, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a aprobat finanțare nerambursabila pentru 144 de companii, fiind contractate 54 milioane de lei pentru inițierea, dezvoltarea, digitalizarea și internaționalizarea afacerilor, informeaza MOLDPRES . Astfel, potrivit…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat ca asigurarile emise de Euroins raman valabile, potrivit legii, pana la data de 7 decembrie 2023. Polițele... The post 1,8 milioane de șoferi romani nu vor mai putea ieși cu mașina din țara incepand cu luna decembrie appeared first on Special Arad ·…

- Familia unei femei, ucisa de un șofer beat și teribilist, a primit despagubiri record, in valoare de 260.000 de euro. Banii vor fi platiți prin Fondul de Garantare a Asiguraților, a stabilit instanța

- La inceputul lunii septembrie Consiliul Concurenței a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța „ieftinirii” au scazut „cu pana la 49%” in marile lanțuri. INS contrazice, factual, datele. In august produsele alimentare au fost, in medie, cu…

- Valabilitatea politelor Euroins urma sa expire pe 8 septembrie, iar premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, prelungirea valabilitatii acestora cu inca trei luni, pana la data de 8 decembrie, informeaza News.ro.Marcel Ciolacu a explicat ca aceasta masura este luata deoarece…

- Fondul de Garantare a Asiguraților schimba interfața web și modul de primire a documentelor. Ce trebuie sa știe cetațenii Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) opereaza, incepand de joi, 27 iulie, o serie de modificari pe site-ul propriu. Modificarile vizeaza introducerea unei noi aplicații web,…

- CEC Bank a finalizat preluarea pachetului de 99,993% din capitalul social al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) de la BRD Groupe Societe Generale, Banca Comerciala Romana și Raiffeisen Bank. “In implementarea mandatului dat de Ministrul Finanțelor, CEC Bank urmarește sa sprijine in mod…

- Desi Euroins se afla in faliment, polițele emise de societate anterior declanșarii acestei proceduri continua sa fie valabile pana la data de 8 septembrie a.c., inclusiv la ieșirea din Romania. Insa daca intoarcerea in tara se va face dupa 8 septembrie, va trebuie cumparata o alta polița de asigurare,…