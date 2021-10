Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi…

- Guvernul Cioloș: Lista oficiala a miniștrilor din noul guvern. Cand va fi depusa lista in Parlament Biroul Național al USR a aprobat duminica lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara,…

- Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor…

- Comitetul Politic al USR se reuneste duminica, la ora 18.00, pentru analiza si aprobarea programului de guvernare si a echipei guvernamentale. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri.

- Comitetul Politic al USR se reuneste duminica, la ora 18,00, pentru analiza si aprobarea programului de guvernare si a echipei guvernamentale. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri. Dacian Cioloș a cerut, in mai multe randuri,…

- Dacian Cioloș merge luni in Parlament cu programul de guvernare și numele pentru fiecare minister. LISTA posibililor miniștri Dacian Cioloș va merge luni in Parlament sa prezinte programul de guvernare USR și lista de miniștri cu care incearca sa formeze un guvern. Biroul Național al USR s-a intrunit,…

- USR anunta ca, potrivit calendarului aprobat de Biroul National, formatiunea va finaliza sambata programul de guvernare, care ar urma sa fie aprobat duminica, de Comitetul Politic, impreuna cu lista de ministri. Acestea vor fi depuse, luni, in Parlament.

- Biroul National al USR s-a reunit dupa prima intalnire a premierului desemnat, Dacian Cioloș, cu liderii PNL, UDMR și al minoritaților naționale. Discuțiile in vederea formarii unei majoritați nu s-au incheiat cu o concluzie, o noua intalnire urmand sa aiba loc vineri. Dacian Cioloș, o noua intalnire,…