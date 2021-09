Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a declarat, duminica la Romexpo, unde are loc Consiliul Național ca cei care l-au susținut pe Ludovic Orban in alegerile interne iși vor gasi locul in partid și pe viitor, iar de luni PNL iși va uni forțele impotriva PSD. Legat de demisia lui Orban din funcția de…

- De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cițu sa-și dea demisia. Discursul președintelui a fost intrerupt in repetate randuri de susținatorii lui Ludovic Orban, care au scandat numele favoritului lor, informeaza Hotnews . „Va vad…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrerupt de mai multe ori la congresul PNL de susținatorii lui Ludovic Orban și cei ai lui Florin Cițu. Președintele a sesizat acest aspect și le-a transmis liberalilor ca trebuie sa fie o echipa, chiar daca acum sunt doua tabere. „Partenreiatul…

- Demersul USR-PLUS privind depunerea moțiunii de cenzura a eșuat iar taberele se repoziționeaza în Parlament. Surse politice au declarat pentri HotNews.ro ca miniștrii USR-PLUS își vor depune mandatele luni seara. Aceleași surse susțin ca președintele Klaus Iohannis i-a invitat pe cei doi…

- În plina criza politica, PNL și PSD colaboreaza în Parlament pentru a bloca moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Mai mult de atât, cu directa colaborare a liberalilor, PSD ar putea depune propria moțiune de cenzura care are șanse sa dea jos Guvernul Cîțu. Care este…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost remaniat! Cine va ocupa funcția. Potrivit informațiilor obținute pe surse, premierul Florin Cițu a trimis deja decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare catre președintele Klaus Iohannis. Din primele informații, se pare ca acesta va fi inlocuit cu…

- Asociația Forța Fermierilor susține ca este nevoie de un nou ministru al Agriculturii deoarece fermierii nu mai au incredere in actualul ministru. Solicitarea este adresata premierului Florin Cițu și președintelui PNL Ludovic Orban. Asociația Forța Fermierilor considera ca prioritatea acestui…