Lista de măsuri de relaxare anunțate aseară de premierul Florin Cîțu Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai, a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021″, a declarat premierul, la finalul sedintei de guvern. O prima masura de relaxare anuntata de premier este eliminarea obligativitatii purtarii mastii in spatii deschise neaglomerate, urmand ca restrictia sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern pentru completarea starii de alerta a fost publicata in Monitorul Oficial.Citește și Florin Cițu: Revenirea la normalitate incepe mai devreme. Premierul a anunțat masurile de relaxare valabile pana la 1 iunie Hotararea nr. 550 din 14 mai 2021 a Guvernului „pentru modificarea si…

- Guvernul a aprobat masurile de relaxare a restricțiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata. Se elimina restricțiile privitoare la purtarea maștii in spații deschise neaglomerate, urmand ca restricția sa fie aplicata in continuare in spații publice, piețe, targuri, talciocuri, stații pentru…

- ”Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment. Foarte multa lume spune ca sunt optimist cand am spus ca incepem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme. Starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei incepand cu 13 mai. Din 15 mai, se elimina restricțiile privitoare la portul…

- DOCUMENT Guvernul a adoptat relaxarea restrictiilor. Restaurantele raman deschise pana la ora 24:00. Lista completa a relaxarilor. Dupa o sedinta de Guvern a fost adoptat primul set de relaxare a restrictiilor. Intr-o conferinta de presa sustinuta de premierul Florin Citu si de seful DSU Raed Arafat…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor incepand cu acest weekend. Se renunta la portul mastii in spatiile deschise care nu sunt aglomerate si la restrictiile de circulatie pe timpul noptii. Programul localurilor a fost prelungit pana la ora 24.00,…

- ”Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment. Foarte multa lume spune ca sunt optimist cand am spus ca incepem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme. Starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei incepand cu 13 mai. Din 15 mai, se elimina restricțiile privitoare la portul…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. Premierul a anunțat joi ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca in…

- Romania, impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem in UE pe locul 3 in ceea ce priveste persoanele care au fost vaccinate cu doua doze si la nivel global suntem pe locul 7, a declarat joi premierul Florin Citu, care a calificat campania de vaccinare…