Stiri pe aceeasi tema

- Biletele de tren s-au scumpit. Cat platesc in plus calatorii și de cand se aplica majorarea. Anunțul facut de CFR Calatori Biletele de tren s-au scumpit incepand din 12 decembrie. Anunțul a fost facut de CFR Calatori chiar in ziua in care s-au aplicat majorarile. Potrivit acestora, tarifele au crescut…

- Romanii manifesta o dorința puternica de a deține o casa proprie, iar aceasta tendința este reflectata in statistici! Conform datelor furnizate de Oficiul European de Statistica, aproape 70% din populația Uniunii Europene traia in locuințe deținute personal anul trecut, in timp ce 30% locuiau in locuințe…

- Romanii beneficiaza de patru zile libere legate in ceea ce se numeste „mini-vacanta de 1 Decembrie”. Pasionatii sporturilor de iarna au profitat de ocazie si au tras o fuga la munte. Bucuria mare este ca se dechid partiile pentru accesul la schi. Lista partiilor de schi deschise Joi, 30 noiembrie, se…

- • Peste 40% dintre femei nu sunt angajate Asociatia Solidaritate si Egalitate a lansat campania “Nominalizeaza o Femeie Extraordinara”, prin care femeile sunt incurajate sa vorbeasca public despre realizarile lor si sa devina parte dintr-o expozitie uriasa intitulata #wearehalf, potrivit Agerpres. Conform…

- Studiile arata ca anumite alimente pot ajuta la reducerea inflamației cronice. Printre acestea se numara uleiul de masline, unele fructe de padure, fructele, legumele, condimentele și peștele.Inflamația poate fi atat buna, cat și rea.Pe de o parte, ea ajuta organismul sa se protejeze de infecții…

- Lista orașelor din Romania cu cele mai scumpe, respectiv cele mai ieftine gradinițe și creșe din sistemul de invațamant privat. In unele zone, parințiii scot din buzunare peste 2 mii de lei net pentru a achita educația oferita copiilor, dupa cum arata datele inregistrate in luna iulie 2023. Principalul…

- Pachetul de modificari fiscal-bugetare, asumat de guvernul condus de Marcel Ciolacu pentru a reechilibra deficitul bugetar, a intrat in vigoare incepand de astazi, dupa ce saptamana trecuta a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis si publicat in Mo

- Guvernul va extinde cu inca sapte produse lista alimentelor care sunt vizate de masura limitarii adaosului comercial. In plus, romanii se vor bucura de aceste alimente mai ieftine inca trei luni.