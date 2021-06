LISTA/ Cati bani a primit fiecare localitate/comuna din Prahova de la Consiliul Judetean

Stiri pe aceeasi tema

- F. T. „In urma administrarii probatoriului – se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova -, barbatul care a fost condus la audieri joi (n.n-joi, 17 iunie a.c. ) a fost retinut pentru 24 de ore”. Contextul in care a fost luata masura privarii de libertate este acela ca respectivul s-ar face…

- Ca sa finalizeze documentatia anul acesta, 13 primarii primesc bani de la minister Nicoleta Dumitrescu Deși inclusiv primarii, nu doar arhitecții șefi, mai ales cei din mediul urban, știu foarte bine ca Planul Urbanistic General (PUG) reprezinta principalul document de planificare operaționala,…

- Cinci oameni au murit in urma unui grav accident de circulație care s-a produs marți dimineața, pe DN 1, la intrarea in Nistorești. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital de echipajele SMURD. Traficul rutier a fost partial reluat pe DN 1, dupa ce circulația a fost blocata dupa impact.…

- Accident grav cu cinci morți pe DN 1, in zona Nistorești Foto: Arhiva/ ISU. Traficul rutier a fost partial reluat pe DN 1, la Nistoresti, unde astazi dimineata a avut loc un accident în urma caruia cinci persoane au decedat, o alta fiind transportata la spital cu diverse traumatisme. …

- CS Universitar Tg.Mureș a invins, duminica, la Blejoi (jud. Prahova) pe CSU Ploiești cu scorul de 77-33 (18-11, 28-12, 7-4, 24-6), intr-un meci din Liga I de baschet masculin. Vlad Nistor cu 20 puncte și Engi David (16) au fost cei mai buni marcatori ai formației mureșene. In urma acestei victorii,…

- V. S. Deși ieri, in Prahova, au fost raportate inca 150 de cazuri noi de infectare cu SARS Cov-2, rata incidenței a scazut in unele localitați care, in ultimele saptamani, s-au aflat pe primele locuri la numarul persoanelor diagnosticate cu coronavirus. Astfel, in municipiile Ploiești și Campina a scazut…

- Citeva din ultimele titluri din opera scriitorului Lucian Avramescu au fost puse in vanzare de ieri in Ploiesti -Gara de Sud; Republicii – Mega Image; zona Nord- statia tramvai; zona Cina; Halele Centrale; zona Dealul Mare; vechiul Tribunal; piata Mihai Bravu; Republicii- 8 Martie; Galeriile Comerciale;…

- Luiza Radulescu Pintilie Cei care si-au pastrat bucuria de a citi o carte rasfoind-o fila cu fila, asezand-o pe un raft de biblioteca si intorcandu-se la ea cand si cand, iar toata aceasta bucurie e legata si de scrisul cunoscutului poet Lucian Avramescu- autor in ultimii ani si al unui interesant…