- Potrivit CNSU, Germania, Elveția și Polonia intra in zona roșie.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 11 noiembrie 2021, Hotararea nr. 102 care prevede:1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat: -in zona *roșie* au intrat: Germania,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 81 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Slovacia intra in zona roșie, in timp ce Norvegia trece in verde, in urma scaderii incidenței. Pe lista roșie au intrat patru țari,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi seara, lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, iar printre tarile intrate in zona roșie se afla Bahamas si Liechtenstein. In zona galbena au intrat Bulgaria si Franta, dupa scaderea incidentei, dar si Republica Moldova, dupa…