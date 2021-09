Lista acoperiților SPP! Pahonțu are Sector ”ANTI-NAȚIONAL”! De-a dreptul jalnica prestația contrainformativa a Serviciului de Protecție și Paza! Cel puțin din moment ce, in ciuda inființarii a noi și noi Secțiuni de ”documentare informativa”, ”securitate interna”, ”protecție interna”, ”filaj intern”, ”acoperiți” și chiar ”contraspionaj”, generalul Lucian Pahonțu tot nu poate scapa de ”obsesia Național”! Și inclusiv de dezvaluirile care ii transforma intr-un […] The post Lista acoperiților SPP! Pahonțu are Sector ”ANTI-NAȚIONAL”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele ușoare de saptamana trecuta in care au fost implicate autoturismele Serviciului de Protecție și Paza (SPP) aflate la dispoziția premierului Florin Cițu și a președintelui Senatului Anca Dragu au scos in evidența o realitate ascunsa din ograda serviciului condus de eternul Lucian Pahonțu.…

- O mașina a Serviciului de Protecție și Paza (SPP) in care se afla Anca Dragu, președinta Senatului, s-a ciocnit, joi seara, cu un autobuz, pe strada Buzești din Capitala, potrivit B1 TV . Dupa impact, mașina SPP a ramas pe loc, cu luminile pe avarii. Șoferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele fostului director interimar al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Anatolie Golea. Acesta a fost stabilit cu diferența vadita in marime de aproximativ 253.000 de lei și diferența substanțiala, in suma de peste 940.000…

- Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Maramureș, situat pe strada Aleea Școlii nr.1 din municipiul Baia Mare iși desfașoara activitatea la ghișee, incepand cu data de 1 septembrie a.c., dupa urmatorul program de lucru: luni-vineri intre orele 8.30 -16.30, joi intre orele 8.30-18.30. Activitatea cu…

- A doua ședința de judecata dintre fostul șef al Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS) Iaroslav Martin, cel despre care Ziarul de Garda a scris ca a acționat in judecata instituția pe care a condus-o și a solicitat sa-i fie restituita suma de bani reținuta la concedierea sa de catre SPPS pentru…

- A doua ședința de judecata dintre fostul șef al Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS) Iaroslav Martin, cel despre care Ziarul de Garda a scris ca a acționat in judecata instituția pe care a condus-o și a solicitat sa-i fie restituita suma de bani reținuta la concedierea sa de catre SPPS pentru…

- Tarie de caracter, curaj, dedicație și pregatire fizica de invidiat. Acestea sunt principalele calitați ale ofițerilor Serviciului de Protecție și Paza de Stat care au participat la campionatul mondial "Bodyguard-2021".

- PNL ocupa de saptamani intregi aproape in intregime spatiul public. Nu prin activitatea din parlament, nu prin masurile luate de guvern, ci prin modul in care se desfasoara campania interna pentru alegerea presedintelui. Ce reprosuri li se pot aduce liderilor PNL? In primul rand campania este prea lunga.…