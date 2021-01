Lisnevschi: Anticipatele nu vor salva țara de criza politică PodcasturiLisnevschi: Anticipatele nu vor salva țara de criza politica Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, analistul politic Ian Lisnevschi a remarcat faptul ca in viitorul Parlament vor intra deputații din patru partide politice: PSRM, PAS, Partidul ȘOR și Partidul Nostru. In aceste condiții, partidele vor trebui sa se așeze la masa de negocieri pentru a forma o alianța, fapt care va declanșa noi disensiuni in randul aleșilor poporului. "Alegerile parlamentare anticipate nu vor rezolva criza politica, pentru ca dupa alegeri va fi nevoie de negocieri, de creat majoritate… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

