Lisabona impune noi restricții anti-COVID, după răspândirea rapidă a variantei Delta Locuitorii din Lisabona vor trebui, incepand de vineri, sa respecte o serie de noi restrictii care vor intra in vigoare in capitala Portugaliei din cauza creșterii numarului de infectari puse pe seama variantei Delta a noului coronavirus, informeaza AFP, citata de Agerpres. Lisabora este una dintre municipalitatile in care restrictiile sanitare au fost inasprite. Astfel, programul magazinelor a fost redus, precum si cel al cafenelelor, patiseriilor si restaurantelor, care vor trebui sa se inchida la ora locala 22:30 in timpul saptamanii si la ora locala 15:30 in timpul weekendului. Restrictii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Lisabona trebuie sa respecte o serie de noi restrictii care intra în vigoare începând de vineri, dupa ce varianta Delta, identificata prima data în India, a devenit predominanta în capitala Portugaliei, provocând o noua crestere a numarului de cazuri…

- Regiunea capitalei portugheze urmeaza sa fie plasata in carantina in weekenduri, a anuntat Guvernul, ingrijorat de o crestere a cazurilor de covid-19, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Aceasta decizie vizeaza locuitorii a 18 municipaitati din aglomeratia Lisabonei, care nu vor mai putea…

- Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, relateaza agentiile…

- Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, relateaza agentiile…

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat introducand și lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Cipru, Maldive, Turcia, Franța, Belgia sau India se afla in zona roșie, iar persoanele care vin…

- "Daca ar fi existat facilitați, ar fi fost un motiv suplimentar ca oamenii sa se vaccineze. Persoanele vaccinate au șanse in proporție de doar 10% sa se infecteze sau sa transmita infecția cu virusul SARS-CoV-2, au șanse 0 de simptome agresive, internare, deces, de aceea ar putea sta și la interior…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- Ministerul de Interne propune adoptarea de catre Guvern a unui proiect de lege care permite poliției, pe perioada starii de alerta, sa inchida pentru o perioada de pana la 30 de zile localurile care nu respecta regulile din pandemie. De asemenea, MAI dorește ca prin derogare de la lege, plangerea…