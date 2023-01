Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit TMZ, Lisa Marie Presley a fost declarata in moarte cerebrala dupa ce a fost internata la spital joi, iar medicii au plasat-o in coma indusa si era sustinuta in viata de aparate, scrie news.ro. In aceasta stare, a suferit un al doilea stop cardiac și, deoarece era deja in moarte cerebrala,…

- Lisa Marie Presley a suferit un al doilea stop cardiac la spital, unde fusese transportata dupa ce a fost gasita inconstienta la domiciliul ei, iar familia a semnat un ordin DNR, care prevedea ca ea sa nu fie resuscitaa, informeaza TMZ. Potrivit sursei citate, Lisa Marie Presley a fost declarata in…

- Cantareata Lisa Marie Presley va fi inmormantata la Graceland, resedinta din Memphis pe care a mostenit o de la tatal ei, Elvis Presley, Regele Rock 39;n 39; Roll ului, a declarat vineri un reprezentant al fiicei sale, potrivit Reuters.Presley a murit joi, la varsta de 54 de ani, dupa ce a fost transportata…

- Lisa Marie Presley va fi inmormantata langa tatal si fiul ei la proprietatea familiei din Tennessee, Graceland. Cantareata, care a murit dupa ce se pare ca a suferit un stop cardiac la locuinta ei joi, avea 54 de ani. A fost singurul copil al „Regelui Rock"n"Rollului", Elvis Presley. „Locul final de…

- Lisa Marie Presley, care a murit joi, la varsta de 54 de ani, va fi inmormantata la Graceland, statul american Tennessee, unde se afla renumita casa a tatalui ei Elvis Presley, a anunțat un reprezentat al cantareței. Terenul gazuiește mormintele altor membri ai familiei Presley, printre care cel al…

- In urma cu o zi, pe 12 ianuarie 2023 s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, singurul copil al lui Elvis Presley și a lui Priscilla Presley, LISA MARIE PRESLEY. Ea a fost transportata de urgența la Spitalul din Los Angeles, California, dupa ce a suferit un stop cardiac la locuința sa … Post-ul A…

- Lisa Marie Presley, lupta continua cu drogurile și medicamentele de-a lungul vieții Lisa Marie Presley, unica fiica a legendarului Elvis Presley, a murit noaptea trecuta in urma unui stop cardiac. Una dintre menajere a gasit-o fara suflare in casa ei din Los Angeles. Cel care a sunat la ambulanța și…

- Vineri dimineața, lumea a primit tragica veste a morții fiicei lui Elvis Presley, Lisa Marie. Artista a murit la doar 54 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac in domiciliul ei din Los Angeles. Deși nu se știu mai multe detalii despre cauza morții, se știe ca Lisa purta o povara grea, cea a pierderii…