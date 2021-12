Lira turcească şi-a revenit puternic luni, de la un minim al şedinţei, după măsuri de susţinere a populaţiei anunţate de Erdogan Lira, care a scazut in timpul tranzactiilor cu peste 10%, la aproximativ 18,4 unitati fata de dolar, s-a consolidat brusc si a urcat cu 10,8% ca reactie la anuntul lui Erdogan, pana la 12 unitati pentru un dolar, ulterior fiind cotata la 13,4 unitati pentru un dolar. Vorbind dupa o reuniune a Cabinetului, Erdogan a spus ca masurile vor asigura ca cetatenii nu vor trebui sa-si converteasca lirele in valuta straina in urma prabusirii monedei, el promitand inclusiv o garantare a depozitelor. ”Prezentam o noua alternativa financiara cetatenilor care doresc sa-si atenueze ingrijorarile care decurg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

