- BCE a lasat dobanda de referinta de refinantare neschimbata, la 0%, in timp ce rata la facilitatea de creditare marginala a ramas la 0,25%, iar rata la facilitatea de depozit a fost mentinuta la -0,5%, in conformitate cu asteptarile. Cumpararea de obligatiuni in cadrul Programului sau de achizitii de…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat marti ca a aplicat pentru a deveni guvernator al Bancii centrale din Norvegia dupa expirarea actualului mandat, informeaza agentia Associated Press, potrivit mediafax. Oeystein Olsen, actualul guvernator al Bancii centrale din Norvegia (Norges…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri dimineata, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere…

- Pietele monetare nu mai iau pe deplin in considerare o crestere a dobanzii cheie cu 0,25 puncte procentuale de catre Rezerva Federala pana in iunie 2022 si nu se mai pozitioneaza pentru o majorare de 0,10 puncte procentuale de catre Banca Centrala Europeana pana la sfarsitul anului 2022, asa cum considerau…

- Jerome Powell, in varsta de 68 de ani, conduce puternica Rezerva Federala din 2018, cand a fost nominalizat de catre fostul presedinte republican Donald Trump. Actiunea lui Jerome Powell in criza covid-19 a fost salutata atat de dreapta, cat si de stanga. Insa unii progresisti au indemnat la inlocuirea…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a semnalat miercuri ca ar putea incepe majorarea dobanzii de politica monetara in cursul anului viitor, mai repede decat a previzionat in urma cu trei luni, si un indiciu ca este ingrijorata ca inflatia ridicata ar putea persista, transmite AP. Intr-un comunicat,…