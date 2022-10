Stiri pe aceeasi tema

- Comunele din Romania inregistreaza venituri impresionante. Site-ul analizeeconomice.ro a facut un clasament al celor mai bogate comune din țara, redat duminica și de ziare.com, iar in top 5 se afla și comuna bihoreana Sanmartin, pe locul 4. Potrivit sursei citate, clasamentul a fost intocmit ținand…

- CSC Dumbravița ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 50 al meciului din grupele Cupei Romaniei cu Rapid. In acel moment, scorul era 1-1. La doua minute distanța, giuleștenii au mai punctat o data și au intrat in avantaj. Divizionara secunda din Timiș s-a descurcat excelent in prima parte a meciului…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca obiectivul ardelenilor, pe plan intern, ramane campionatul, in Cupa Romaniei CFR nu va folosii titularii. ”In Cupa vom folosi doua echipe diferite. Noi avem doua competitii care ne intereseaza: campionatul si cupele europene. In Cupa Romaniei…

- Sunt cateva comune in Romania care au parte de bani cat un oras. Un clasament intocmit de site-ul analizeeconomice.ro, tinand cont de datele Directiei pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale pe anul 2021, arata care dintre comunele din tara au avut cele mai "grase" conturi anul trecut. Astfel, pe…

- Dupa 12 etape, Farul Constanta conduce in clasament, cu 27 de puncte, fiind urmata la trei lungimi de Rapid. Etapa a 15 a a Superligii, ultima din turul sezonului regular, programeaza un meci de zile mari, din varful ierarhiei: Rapid Bucuresti Farul Constanta. Duelul primelor doua clasate la momentul…

- Noul format, destul de alambicat, al competitiei K.O. aduce bucuri microbistilor din Timis. Singura echipa banateana calificata in grupele noului format al Cupei Romaniei – CSC Dumbravita – „a prins” adversare atractive pe teren propriu. Rapid si CFR Cluj, ambele echipe cu pretentii la titlul SuperLigii,…

- Minaur Baia Mare nu are cel mai bun parcurs in ultima perioada, inregistrand doua eșecuri in ultimele doua partide din Liga 2, 0-3 cu FK Miercurea Ciuc și 3-4 cu CSC Dumbravița, insa a reușit o calificare, ce-i drept, dramatica in fazele superioare ale Cupei Romaniei, invingand in prelungiri pe Axiopolis…

- In runda cu numarul trei din Superliga Romaniei, CS Mioveni joaca in deplasare cu campioana CFR Cluj.In minutul 62, meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Jucatorii au fost trimiși la vestiare. Citește și: CS Mioveni, meci dificil in…