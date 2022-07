Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Productia producatorilor mondiali de automobile a fost afectata de deficitul de microcipuri si, de asemenea, de blocajele din China pentru Covid-19. Reducerea de catre Toyota – in general vazuta ca un reper de referinta pentru Japonia – vine dupa ce datele au aratat ca vanzarile de masini in China,…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Italia si-a crescut importurile de titei rusesc in pofida eforturilor UE de a-si intrerupe legaturile cu energia ruseasca in urma razboiului din Ucraina, scrie Financial Times, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Al treilea convoi de ajutoare pentru Ucraina, organizat de ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe si ministerul francez de Interne, transporta vehicule, echipamente de interventie, dar si alimente, urmand sa ajunga vineri seara in hub-ul umanitar de la Suceava. Potrivit purtatorului de…

- Evenimentele din ultimii doi ani si jumatate obliga cetatenii fiecarei tari sa fie atenti la probleme internationale. Covid-ul nu a tinut seama de nationalitate, de rang social, de gradul de dezvoltare a unei tari. A lovit peste tot cu o intensitate invers proportionala cu respectarea restrictiilor.…

- 115 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sunt asociate cu contact in afara țarii, cate unul din Ucraina (un refugiat), Italia, Romania, Grecia și Franța.

- 152 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 58 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 2 897 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sunt asociate cu contact in afara țarii, cate doua din Ucraina (doi refugiați), Italia și unul din Romania.