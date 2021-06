Stiri pe aceeasi tema

- La 77 de ani, acesta a dezvaluit cui ii va lasa toata averea pe care o deține și ca iși dorește ca Oana Lis sa adopte cat mai repede un copil, pentru a nu ramane singura in momentul cand el nu va mai fi.Recent, Viorel Lis a marturisit ca toata moștenirea pe care o are ii va ramane soției sale, Oana…

- Marlene Engelhorn, 29 de ani, a aflat inca de acum doi ani ca va moșteni zeci de milioane de euro, dupa ce Traudl, 94 de ani, bunica ei i-a transmis ca va primi o parte din avere. Activele Engelhorn sint estimate la echivalentul a peste 4,5 miliarde de euro. Doar ca tinara a declarat intr-un interviu…

- Cel mai bogat om din lume ar urma sa își cumpere un vapor deși cuvântul pare inadecvat pentru „monstruozitatea” pe care o va cârmui capitanul Bezos: un super-iaht de 127 de metri atât de masiv încât are propriul „iaht de susținere” cu un heliport,…

- Printul Philip, ducele de Edinburgh, care a decedat pe 9 aprilie lasa in urma o avere estimata la 25 de milioane de euro, acumulata timp de peste sapte decenii in care a fost vazut ca un modernizator al monarhiei britanice. Sotul reginei Elisabeta a II-a a murit vinerea trecuta la 99 de ani.

- Victor Pițurca a dezvaluit ca Gigi Becali a facut un gest surprinzator pentru el atunci cand a fost infectat cu COVID-19. I-a trimis acasa medimente. Decizia patronului FCSB pentru fostul selecționer este uimitoare, avand in vedere ca relația dintre cei doi nu a fost cea mai buna in ultimii ani. Gigi…

- Alba24 vine in ajutorul industriei HoReCa din Alba afectata considerabil de restricțiile impuse la nivel național și local. Pentru a ajuta restaurantele locale care au și sistem de livrare la domiciliu sau la locul de munca, Alba24 va prezenta cititorilor ziarului, cat și clienților cate o rețeta oferita…

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, insarcinata cu cel de-al doilea copil, vrea sa nasca acasa. Ea a incercat acest lucru si cu primul ei copil, Archie, insa Casa regala britanica i-a recomandat sa nasca la un spital privat din Londra relateaza online ziarul spaniol ABC. Nasterea acasa este o…