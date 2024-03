Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii șocante in cazul morții solistului de muzica populara Mihai Leric, cunoscut ca Mile Povan. El a decedat in cursul zilei de marți, 27 februarie 2024, la varsta de 32 de ani. Mile Povan a fost descoperit mort in propriul apartament din municipiul Arad, zona UTA. Tatal lui a facut dezvaluiri…

- Dupa aproape 24 de ore de la decesul subit al interpretului de muzica populara Mile Povan, la iveala au ieșit mai multe detalii din cazul morții sale. Fratele lui Mile Povan a fost cel care și-a dat seama ca s-a intamplat ceva rau cu artistul. Cantarețul de muzica populara a fost gasit fara suflare…

- Tragedie in vestul țarii. Un indragit solist de muzica populara a fost gasit mort la doar 31 de ani! Cunoscutul interpret banațean Mile Povan a fost gasit mort in propria locuința. Artistul avea doar 31 de ani. Cantarețul de muzica populara Mihai Leric, cunoscut ca Mile Povan, a fost gasit mort in locuința…

- Primaria Turda: Seara trecuta a fost despre tradiții romanești ale iubirii, muzica populara și obiceiuri folclorice.???????? La Fabrica de Teatru a avut loc un spectacol de prețuire a dragostei si

- Marcela Fota a vorbit despre situația dificila cu care s-a confruntat la scurta vreme dupa ce soțul ei s-a stins din viața. Mai precis, cantareața de muzica populara s-a trezit cu moștenitorii barbatului pe cap, din cauza averii. Iata ce a dezvaluit!

- Este doliu imens in lumea muzicii populare din Romania. Alina Popa, o cantareața de muzica populara din județul Gorj, s-a stins din viața la varsta de 23 de ani. Tanara se lupta de ceva timp cu o boala crunta. Familia și apropiații ei sunt acum devastați de moartea ei! Alina Popa, privighetoarea Gorjului,…

- O artista de muzica populara vorbește despre suferința enorma pe care o ascunde. Cantareața a fost la un pas de depresie dupa ce a ramas singura. Mai mult, interpreta vorbește și despre relația pe care o are cu fratele sau, singura ruda pe care o are aproape.

- Tradiția organizarii Revelionului in aer liber in municipiul Suceava continua și la trecerea in 2024, iar cei care vor participa la eveniment vor avea parte de multa muzica populara, dar și de invitați speciali - trupa Bere Gratis și Amna Band."Revelionul va incepe la ora 19.00, cu numeroși ...