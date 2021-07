Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac și-a scos la vanzare mașina la un preț modest. Anunțul este, insa, cel care a atras atenția internauților. Mihai Bendeac iși vinde mașina de suflet Tatal lui Mihai Bendeac i-a scos la vanzare actorului mașina cu care a circulat in ultimii 10 ani. Bolidul portocaliu este celebru, iar asta…

- Roboții de spalat pardoseli vor fi „colegi” cu elevii din Lupeni. Municipalitatea de la Lupeni a demarat un nou contract in contextul pandemiei de coronavirus. este vorba de contractul care are ca obiect furnizare echipamente corporale, consumabile și obiecte de inventar in cadrul Proiectului „Sprijinirea…

- Soferul unui BMW, un tanar de 27 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si distrugere, dar si pentru ca nu a oprit la semnalele politistilor. Barbatul a fugit cu masina prin oras, iar cursa nebuna s-a terminat cum nu se poate mai prost.

- Matthew Evans, un barbat din Marea Britanie afirma ca a fotografiat un „OZN de mari dimensiuni” care a planat „timp de zece secunde” deasupra unei faleze din Devon, comitat din sud-vestul țarii. Matthew Evans, in varsta de 36 de ani, din Tidmouth, Devon, a reperat obiectul stralucitor neidentificat…

- Vanzarile europene de mașini noi au inregistrat o creștere de 73% in mai, in comparație cu aceeași perioada din 2020, dar se afla inca sub nivelul pre-pandemie. Datele analizate de Jato Dynamics pentru 26 de piețe europene arata peste un milion de mașini vandute in luna mai, astfel incat totalul pentru…

- UDPATE! „Din primele date de la fața locului a reieșit ca, autoturismul condus pe strada Culturii de catre un șofer in varsta de 52 de ani, din Cislau, ajuns la intersecția cu strada Al. Marghiloman, a intrat in coliziune cu o mașina condusa pe drumul prioritar dinspre Braila catre zona centrala a municipiului…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES, surse din randul anchetatorilor. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece. Conform surselor,…

- Fie vara sau iarna, fie pandemie sau nu, Adrian Ropotan și soția sunt mereu interesați de sport. Cei doi au dat nas in nas cu ”antrenorul vedetelor”, dupa cumparturi, iar cei trei au purtat discuții lungi.