LINO Golden și JO își unesc vocile pentru prima dată și aduc în playlist-uri „Ultimul dans” LINO Golden și JO, doi dintre cei mai talentați și apreciați artiști ai momentului, iși unesc vocile pentru prima data și aduc in playlisturi „Ultimul dans”, o piesa emoționanta ce promite sa iți ramana intiparita in minte chiar de la primul play. Cu muzica și versurile compuse de catre LINO alaturi de Mario Fresh și RENVTØ, „Ultimul dans” este o calatorie muzicala captivanta din care nu lipsesc pasiunea, durerea, iubirea și acceptarea și care va atinge fiecare inima in parte. „Mi-am dorit foarte mult, in ultima vreme, o colaborare care sa fie cu totul diferita fața de tot ceea ce am lansat pana… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

